Путин обсудил с Евкуровым и Трошевым формирование добровольческих бригад для СВО

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Владимир Путин обсудил с замглавы Минобороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и отставным полковником Андреем Трошевым, входившим в руководство ЧВК "Вагнер", формирования добровольческих бригад для СВО. Встреча состоялась накануне, 28 сентября, сообщается на сайте Кремля.

"Андрей Николаевич, я хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с вами. На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений. <...> Вы сами более года воевали в таком подразделении. Знаете, что это такое", – сказал президент.

Глава государства также коснулся гарантий для участников СВО. Он напомнил, что для этих целей в РФ создан фонд "Защитники Отечества", и подчеркнул, что гарантии должны быть равными для всех военнослужащих вне зависимости от их статуса.

Между тем в беседе с РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя встречу, уточнил, что Андрей Трошев в настоящее время уже работает в министерстве обороны.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с новоизбранными главами регионов РФ назвал заботу о бойцах СВО и их семьях нравственным долгом российских властей всех уровней.



Владимир Путин провел встречу с избранными главами российских регионов