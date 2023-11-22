Пункты по вопросам жилищного обеспечения участников СВО появятся в госпиталях МО РФ

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Консультационные пункты по вопросам жилищного обеспечения военнослужащих создадут в военно-лечебных учреждениях Минобороны России. Об этом пишет RT.

Подобная мера поддержки участников спецоперации позволит оперативно решать спектр жилищных вопросов, возникающих у военнослужащих во время нахождения в госпиталях, объяснил замглавы ведомства Тимур Иванов на открытии пункта в военном госпитале в Казани.

По его данным, подобные пункты уже появились в центральных военно-медицинских учреждениях министерства обороны, в ближайшее время они начнут работу на базе других военно-медицинских организаций.

Отмечается, что военнослужащим не придется тратить время на сбор и подачу необходимых документов. Работу будут осуществлять сотрудники органов жилищного обеспечения.

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