В ГД внесли проект о праве мобилизованных на бесплатный отдых в санаториях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Партия "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму инициативу, которая предоставит мобилизованным, добровольцам и их семьям право на бесплатный отдых в государственных санаториях, домах отдыха, детских лагерях и турбазах. Проект опубликован в думской электронной базе.

Авторы инициативы уточнили, что нововведения необходимы для ясного определения статуса военнослужащих, в части мобилизованных лиц, и обеспечения равных условий для всех категорий граждан, проходящих военную службу, на получение мер социальной поддержки.

Такое дополнение поможет задействовать уже имеющиеся возможности для санаторно-курортного лечения и отдыха военнослужащих, мобилизованных россиян и добровольцев, а также их родственников.

"При этом не потребуется дополнительных расходов федерального бюджета, поскольку реализация норм законопроекта будет осуществляться в пределах уже существующего финансирования на эти цели", – следует из пояснительной записки.

Ранее сообщалось, что партия ЛДПР представила законопроект о квоте в 10% для поступления в колледжи для участников СВО. Как уточнял первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию, член фракции Владимир Сипягин, инициатива расширяет уже действующие льготы для участников спецоперации.

Собянин: открылся новый корпус единого центра поддержки участников СВО