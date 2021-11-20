Саакашвили прекратил голодовку – СМИ

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Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прекратил голодовку, продлившуюся 50 дней. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на его лечащего врача Николоза Кипшидзе.
Отмечается, что Саакашвили будет проходить реабилитацию под присмотром коллегии врачей.
До этого врач тюремной больницы Сандро Матешвили заявил, что продолжающий голодовку экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал принимать медикаменты.
Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявлял, что состояние экс-президента Грузии является тяжелым, он не мог встать с постели, ему было трудно говорить.
Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Из-за ухудшения состояния здоровья 8 ноября политик был переведен в тюремную больницу.
Позднее Европейский суд по правам человека отказал ему в переводе из тюремной больницы в частную клинику.
Саакашвили переведен в тюремную больницу из-за ухудшения состояния здоровья
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