Фото: Irakli Gedenidze/Pool Photo via AP
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили впервые после задержания выступил с публичной речью. В ходе заседания суда в Тбилиси по одному из его дел он говорил порядка полутора часов, сообщает РИА Новости.
Свое выступление политик начала с вопросов к слушателям о том, не скучают ли они по чувству гордости за страну, а также по ее развитию.
"Если вы по всему этому скучаете, тогда то, что происходит сегодня, должны мы все вместе завершить", – сказал Саакашвили.
Он отметил, что, будучи в Украине, имел высокую должность и зарплату, однако вернулся в Грузию, зная, что его могут убить или арестовать.
"Я приехал, так как от многих своих соотечественников слышал о том, что должен был вернуться. Даже мой 15-летний сын сказал, что настало время для того, чтобы вернулся", – объяснил экс-президент.
Он также напомнил о своих достижениях на посту президента, в частности о четырехкратном росте экономики, низких ценах и спавшем уровне иммиграции. По словам политика, с тех пор страна перестала развиваться.
Саакашвили вернулся в Грузию 1 октября. Об этом он сообщил в своих соцсетях. Позже в этот же день его задержали.
Генпрокуратура Грузии предъявила Саакашвили обвинение по делу о незаконном пересечении государственной границы. В отношении политика, помимо этого, в стране возбуждено несколько уголовных дел.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили между тем заявляла, что не помилует Саакашвили. Она также добавила, что на территорию страны тот прибыл для того, чтобы дестабилизировать ситуацию.
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