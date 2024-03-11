В Грузии выразили озабоченность недружественными шагами Киева

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Правительство Грузии выразило озабоченность недружественными действиями Киева, которые направлены против грузинских граждан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление кабмина страны.

"В течение двух лет Грузия непоколебимо выражала солидарность украинскому государству и народу, а также осуждала военную агрессию России в нашей дружественной стране. Грузия официально присоединилась к более 600 решениям, разработанным на международных платформах, которые подразумевают поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", – отмечается в сообщении.

В правительстве подчеркнули, что в связи с этим некоторые решения Киева грубо противоречат традиционной дружбе двух народов.

Кабмин указал, что недавно в украинскую делегацию вошел заочно осужденный на родине бывший министр юстиции Грузии Зураб Адеишвили. Также 1 марта 2022 года Киев решил отозвать из Тбилиси посла. Причиной стал отказ Грузии в введении антироссийских санкций и в отправке добровольцев на Украину.

Кроме того, Тбилиси обвинил Киев в том, что из-за необъективного представления о здоровье бывшего главы страны Михаила Саакашвили Украина выдворила грузинского диппредставителя. Тогда в Киеве заявили, что якобы "Москва руками Тбилиси убивала Саакашвили".

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна намерена и дальше пресекать попытки обхода антироссийских санкций. По его словам, контролировать попытки нарушения установленных ограничений будут компетентные органы. Система мониторинга была признана международными партнерами страны, добавил он.

