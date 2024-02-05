Грузия ожидает от Украины ответ по факту попытки провоза взрывчатых веществ в РФ

Фото: ssg.gov.ge/en

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) направила властям Киева все сведения о попытке провоза из Украины в РФ через грузинскую границу взрывчатки и ожидает ответа по этому поводу. Об этом заявил директор контртеррористического центра СГБ Бача Мгеладзе в интервью телеканалу "Рустави 2".

"Мы им предоставили еще больше деталей и ожидаем от них соответствующей информации", – уточнил он.

Мгеладзе надеется, что информация, которую должна предоставить украинская сторона, сможет помочь следствию и подтвердит некоторые уже имеющиеся детали у Грузии.

Груз попал в Грузию 19 января из Одессы, следуя из Одессы через Румынию, Болгарию и Турцию. Предполагалось, что доставщики должны были въехать на территорию России и добраться до Воронежа.

Автомобиль, на котором осуществлялась доставка, принадлежит жителю Украины. В целом к передаче взрывчатки, уверены в СГБ, были причастны семь граждан Грузии, трое граждан Украины и два гражданина Армении.

По информации пресс-службы, сам процесс перевозки был организован гражданином Украины Андреем Шарашидзе. При этом причастные к инциденту, кроме Шарашидзе, могли быть не в курсе о содержимом груза, уточняли ранее в СГБ.

