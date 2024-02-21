В Грузии не выявили ни одного случая обхода санкций против РФ

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В Грузии не зафиксировали случаев обхода санкционных мер против России, рассказал глава Минфина страны Лаша Хуцишвили в рамках своего выступления в парламенте.

"Результатом эффективной работы таможенного департамента является то, что за весь период не зафиксировано ни одного случая их обхода, нарушения", – приводит ТАСС его слова.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна намерена и дальше пресекать попытки обхода антироссийских санкций. По его словам, контролировать попытки нарушения установленных ограничений будут компетентные органы. Система мониторинга была признана международными партнерами страны, добавил он.

Также сообщалось, что новый пакет санкций ЕС против РФ будет сосредоточен на блокировке возможностей обхода предыдущих ограничений, особенно для товаров, которые можно использовать в военном деле.