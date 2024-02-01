Еврокомиссия начнет неофициальное обсуждение новых санкций против РФ 3 февраля – СМИ

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Еврокомиссия 3 февраля начнет неофициально проводить встречи на высоком уровне со странами – членами Евросоюза, обсуждая новый пакет антироссийских санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

По информации собеседников агентства, новые ограничительные меры будут сосредоточены на блокировании возможностей обхода предыдущих санкций, особенно для товаров, которые можно использовать в военном деле.

Помимо этого, ожидаются новые санкционные списки из нескольких физических и юрлиц, а также введение незначительных запретов на импорт.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Евросоюз достиг дна в санкциях против РФ, включив в черный список главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину.

До этого стало известно, что послы Евросоюза предварительно согласовали предложение Еврокомиссии по использованию доходов от замороженных российских активов для "поддержки реконструкции Украины".

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