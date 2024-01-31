В МИД РФ заявили, что Евросоюз достиг дна в санкциях против России

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Евросоюз достиг дна в санкциях против РФ, включив в черный список главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину. С таким заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Соответствующая публикация появилась на официальном сайте ведомства.

"Вывод из решения ЕС может быть только один. Включив в санкционный список за "нарушение прав человека" организацию, которая защищает права наших детей, Брюссель в своей антироссийской политике окончательно достиг дна", – высказалась дипломат.

О решении ЕС внести Мизулину в санкционный список стало известно 29 января. В перечень также были включены трое представителей судебной системы России.

До этого Евросоюз включил в новый список персональных санкций сына председателя фракции "Единая Россия" Дмитрия Медведева Илью. Всего под ограничительные меры подпали 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций.



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