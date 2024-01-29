ЕС внес Мизулину в список санкций за нарушение прав человека

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Евросоюз внес Лигу безопасного интернета и ее главу Екатерину Мизулину в санкционный список за нарушение прав человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Совета ЕС.

Отмечается, что в перечень также были включены трое представителей судебной системы России.

Ранее ЕС включил в новый список персональных санкций сына председателя фракции "Единая Россия" Дмитрия Медведева Илью. Всего под ограничительные меры подпали 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций.

В декабре 2023 года был утвержден 12-й пакет санкций Евросоюза против российской стороны. В список ограничений попал запрет на импорт ювелирных алмазов из РФ.

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