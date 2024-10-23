Постпред США при НАТО Смит заявила о неготовности принять в Альянс Украину

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Североатлантический альянс все еще не готов пригласить Киев в НАТО. Об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Джулиана Смит в интервью газете Politico, передает радиостанция "Комсомольская правда".

По словам Смит, НАТО "не достиг той точки, когда он был бы готов предложить Украине членство или приглашение". При этом она подчеркнула, что в случае необходимости защиты европейских стран в рамках Альянса США продолжат свои обязательства, независимо от результатов президентских выборов.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об отказе России рассматривать приглашение Украины в НАТО в качестве предмета переговоров, передает ТАСС. По словам дипломата, данное стремление Киева стало одной из причин украинского кризиса.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский представил Раде разработанный им "план победы", состоящий из пяти пунктов и трех секретных дополнений. В их числе указывалось, что Украина должна войти в НАТО еще до завершения конфликта.

В свою очередь, генсек Альянса Марк Рютте допустил, что Украина не станет следующим государством, которое вступит в Альянс. По его словам, Альянс старается сделать путь Киева в НАТО необратимым. Комментируя призыв Зеленского дать Киеву приглашение в Альянс еще до завершения конфликта в качестве высшей формы гарантий безопасности, Рютте отметил, что лучшие гарантии – это поставки оружия и двусторонние соглашения о безопасности Украины со странами НАТО.