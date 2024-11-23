Захарова заявила, что Зеленский "накаркал" тестирование "Орешника"

Фото: Агентство ''Москва''/Ярослав Чингаев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что украинский президент Владимир Зеленский и другие представители власти в Киеве "накаркали" тестирование баллистической ракеты "Орешник" на Украине.

Таким образом дипломат прокомментировала слова Владимира Путина о том, что в России имеется несколько систем, подобных "Орешнику", и в данный момент они проходят необходимые испытания.

"Помню, как Зеленский, (бывший глава МО Украины Алексей. – Прим. ред.) Резников и другие представители киевского режима регулярно предлагали Украину в качестве полигона тестирования новых видов вооружений – накаркали", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

В ответ на удары Украины западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по военным объектам в Курской и Брянской областях Россия 21 ноября нанесла удар баллистической ракетой "Орешник" в безъядерном гиперзвуковом оснащении по заводу "Южмаш" в Днепропетровске.

По словам Путина, таким образом прошло испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. Цель пуска ракеты была достигнута – все боевые блоки достигли объекта поражения.

"Орешник" атакует цели со скоростью от 2,5 до 3 километров в секунду. При использовании Россией таких систем мирных жителей Украины будут предупреждать и предлагать покинуть опасную зону, заявлял президент.