Глава РВСН Каракаев: "Орешник" может поражать цели по территории всей Европы

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Ракетная система "Орешник" может поражать цели по всей территории Европы, что отличает ее от другого дальнобойного высокоточного оружия, заявил глава Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев на встрече с Владимиром Путиным и представителями Военно-промышленного комплекса (ВПК) и Минобороны России.

"Данным ракетным комплексом с гиперзвуковыми блоками возможно поражать любые цели – от одиночных до площадных, а также высокозащищенных", – отметил он.

Каракаев добавил, что "Орешник" не имеет аналогов по характеристикам и может преодолеть любые системы противовоздушной обороны (ПВО), даже новейшие. По его словам, пуск ракеты по украинскому заводу "Южмаш" в Днепропетровской области прошел удачно.

В ответ на предложение Каракаева поставить на вооружение "Орешник" Путин согласился. Он подчеркнул, что при принятии комплекса учитывалась особая сила оружия.

"Орешник" был применен на Украине 21 ноября. Это стало ответом на дальнобойные удары по территории России, произведенные ракетами западного производства.

В Пентагоне заявили о своей обеспокоенности запуском "Орешника", а канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал применение Россией ракеты средней дальности "пугающей эскалацией".

Путин отметил, что ракетная система "Орешник" не является средством массового поражения, это высокоточное гиперзвуковое оружие.