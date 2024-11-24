Медведев назвал танк Т-90М "Прорыв" лучшим в мире на поле боевых действий

Фото: Министерство обороны РФ

Российский танк Т-90М "Прорыв" зарекомендовал себя как лучший в мире танк в условиях боевых действий, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Al Arabiya.

Политик дал такую оценку танку на сравнении с аналогичным западным вооружением.

Также Медведев в беседе с телеканалом отметил, что Россия производит большинство вооружений сама, хотя и сотрудничает с несколькими странами, при этом находясь в состоянии гибридной войны с НАТО.

Кроме того, он подчеркнул, что Вашингтон и страны НАТО включились в полноценную войну против России после применения ракет для ударов по Курской и Брянской областям. Как пообещал Медведев, Москва не оставит этого без последствий.