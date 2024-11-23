Медведев заявил, что РФ сотрудничает с рядом стран, но большинство оружий производит сама

Фото: Министерство обороны РФ

Россия производит большинство вооружений сама, хотя и сотрудничает с несколькими странами, при этом находясь в состоянии гибридной войны с НАТО, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в интервью телеканалу Al Arabiya.

Так он ответил на вопрос журналиста о поддержке Китая, Северной Кореи или Индии вооружением.

Ранее Медведев отметил, что Вашингтон и страны НАТО включились в полноценную войну против России после применения ракет для ударов по Курской и Брянской областям. Как пообещал Медведев, Москва не оставит этого без последствий.

Между тем Владимир Путин подчеркнул, что Москва оставляет за собой право атаковать те страны, которые позволили использовать свое оружие против нее. Однако, добавил Путин, Россия всегда стремится предотвратить глобальный конфликт. После этого в Пентагоне заявили о своей обеспокоенности запуском ракеты.