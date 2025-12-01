Трамп сообщил, что поговорил с президентом Венесуэлы Мадуро

Фото: AP Photo/Ariana Cubillos

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что провел телефонный разговор с венесуэльским коллегой Николасом Мадуро. Об этом глава Белого дома сообщил журналистам.

Трамп не стал приводить каких-либо подробностей, отметив лишь, что Вашингтон своим предостережением о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой не намекал на готовящийся удар.

Телеканал CNN со ссылкой на источник утверждает, что Мадуро в ходе переговоров с американской стороной сообщил о готовности сложить свои полномочия через 1,5 года. Некоторые чиновники США сочли такое предложение приемлемым для разрешения сложившегося между сторонами конфликта.

Тем не менее американская администрация вновь потребовала немедленной отставки венесуэльского лидера.

В начале сентября вооруженные силы США впервые атаковали судно, которое, по их сведениям, перевозило наркотики. Трамп заявлял, что в результате этой операции были уничтожены 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua.

Спустя несколько недель был нанесен второй ракетный удар по морским судам, следовавшим из Венесуэлы. По словам американского лидера, в ходе этой операции погибли 3 члена наркокартеля.

По информации СМИ, Белый дом рассматривает 3 возможных сценария проведения военных операций против Венесуэлы: нанесение авиаударов по военным объектам, отправку элитного подразделения "морских котиков" для захвата или убийства Мадуро, а также отправку силовиков для захвата местных объектов инфраструктуры.

На фоне этого власти Венесуэлы подготовили 2 варианта ответа на атаку Соединенных Штатов, включая партизанское сопротивление и провоцирование беспорядков в столице.