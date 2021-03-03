У Федора Бондарчука и Паулины Андреевой родился сын

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева стали родителями, сообщают "Дни.ру".

2 марта у звездной пары родился сын. Мальчика назвали Иваном.

У актрисы это первый ребенок. У Бондарчука от первого брака есть сын и дочь.

Пара тихо поженилась в московском ЗАГСе в 2019 году, решив громко отпраздновать бракосочетание в Санкт-Петербурге. Известно, что были приглашены 200 гостей, для которых выступила группа "Моральный кодекс".

Ранее первенец родился у звезд "Игры престолов" Кита Харингтона и Роуз Лесли. Радостную новость о рождении мальчика подтвердил официальный представитель актеров. Фанаты со всего мира поздравляют звездную пару с этим событием.