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Общество

15:08

У Федора Бондарчука и Паулины Андреевой родился сын

общество

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева стали родителями, сообщают "Дни.ру".

2 марта у звездной пары родился сын. Мальчика назвали Иваном.

У актрисы это первый ребенок. У Бондарчука от первого брака есть сын и дочь.

Пара тихо поженилась в московском ЗАГСе в 2019 году, решив громко отпраздновать бракосочетание в Санкт-Петербурге. Известно, что были приглашены 200 гостей, для которых выступила группа "Моральный кодекс".

Ранее первенец родился у звезд "Игры престолов" Кита Харингтона и Роуз Лесли. Радостную новость о рождении мальчика подтвердил официальный представитель актеров. Фанаты со всего мира поздравляют звездную пару с этим событием.

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