У Федора Бондарчука и Паулины Андреевой родился сын

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева стали родителями, сообщают "Дни.ру".
2 марта у звездной пары родился сын. Мальчика назвали Иваном.
У актрисы это первый ребенок. У Бондарчука от первого брака есть сын и дочь.
Пара тихо поженилась в московском ЗАГСе в 2019 году, решив громко отпраздновать бракосочетание в Санкт-Петербурге. Известно, что были приглашены 200 гостей, для которых выступила группа "Моральный кодекс".
Ранее первенец родился у звезд "Игры престолов" Кита Харингтона и Роуз Лесли. Радостную новость о рождении мальчика подтвердил официальный представитель актеров. Фанаты со всего мира поздравляют звездную пару с этим событием.