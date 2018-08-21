Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин наградил Федора Бондарчука орденом Александра Невского за вклад в развитие отечественной культуры, искусства, средств массовой коммуникации и многолетнюю плодотворную деятельность. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Режиссер Валерий Тодоровский, актер Николай Фоменко и главный дирижер Большого театра Туган Сохиев получили медаль ордена I степени "За заслуги перед Отечеством".

Медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени получили актер Гоша Куценко и директор государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

Звание заслуженного артиста РФ удостоились Леонид Барац, Виктор Добронравов, Дмитрий Дюжев, Максим Матвеев, Ростислав Хаит, а также актрисы Дарья Мороз и Светлана Ходченкова.

19 июля Путин подписал указ о присуждении 150 россиянам государственных наград. В указе отмечены заслуги деятелей культуры, спорта, науки и здравоохранения, а также работников сельского хозяйства и промышленности.