Владимир Путин присудил госнаграды Маковецкому и Агутину

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин подписал указ о присуждении 150 россиянам государственных наград. В указе отмечены заслуги деятелей культуры, спорта, науки и здравоохранения, а также работников сельского хозяйства и промышленности.
Орден "За заслуги перед Отечеством" I степени получил председатель Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, за выдающиеся заслуги "в развитии российской государственности и совершенствовании судебной системы", говорится на портале правовой информации.
Орден "За заслуги перед Отечеством" II степени получила главный тренер сборной РФ по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова за выдающийся "вклад в развитие физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу".
Артист театра имени Вахтангова Сергей Маковецкий был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность".
Президент России наградил певца Леонида Агутина орденом Дружбы.
Ранее сообщалось, что российский лидер подписал указ об увеличении количества государственных наград. Теперь в России появятся новые звания – "Заслуженный журналист России" и "Заслуженный работник связи и информации".
Кроме того, Путин ранее наградил певицу Валерию орденом Дружбы за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.
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