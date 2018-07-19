Владимир Путин утвердил звание заслуженного журналиста России

Фото: Портал мэра и Правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал указ об увеличении количества государственных наград. Теперь в России появятся новые звания – "Заслуженный журналист России" и "Заслуженный работник связи и информации", передает "Газета.ру".

Согласно приложению к документу, звание заслуженного журналиста присваивается за личные заслуги в повышении авторитета российской журналистики в обществе, создании авторского стиля и формировании у граждан социальной ответственности и гражданской позиции.

Соответствующий документ опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Ранее Владимир Путин наградил певицу Валерию орденом Дружбы за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.