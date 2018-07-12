Фото: ТАСС/Елена Афонина

Владимир Путин наградил певицу Валерию орденом Дружбы, сообщает "Газета.ру".

Орден достался артистке за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.

Награды "За заслуги перед Отечеством" III степени удостоены также режиссер "Мосфильма" Владимир Наумов и худрук петербургского театра "Русская антреприза" Рудольф Фурманов. Композитор Евгений Дога и представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой получат орден Александра Невского.