Появилось видео момента ДТП на Дубининской улице

Пресс-служба столичного департамента транспорта опубликовала видео момента ДТП с трамваем и такси на Дубининской улице, которое произошло в понедельник, 1 марта.

На записи, снятой видеорегистратором трамвая № 26, видно, как такси выезжает на встречную полосу и, практически не сбавляя скорости, сталкивается с ним лоб в лоб. От удара сильно повредилась передняя часть автомобиля, его отбросило назад, а в салоне раскрылись подушки безопасности.

Кроме того, на видео запечатлена реакция на аварию машиниста и пассажиров трамвая, снятые камерами наблюдения в кабине и салоне.

"Пострадали пассажир такси и трамвай, стоимость ремонта которого оценивается в сумму больше 150 тысяч рублей. Виновный в аварии получит счет за причиненный ущерб", – говорится в сообщении в Telegram-канале столичного Дептранса.

Авария с участием такси и трамвая № 26 произошла в понедельник в районе 16:15 у дома 80. Сообщалось, что в результате ДТП пострадал пассажир такси, по некоторым данным – беременная женщина.

Из-за аварии временно задерживались трамваи № 3, 38, 39.

