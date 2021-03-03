Появилось видео момента ДТП на Дубининской улице

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На записи, снятой видеорегистратором трамвая № 26, видно, как такси выезжает на встречную полосу и, практически не сбавляя скорости, сталкивается с ним лоб в лоб. От удара сильно повредилась передняя часть автомобиля, его отбросило назад, а в салоне раскрылись подушки безопасности.
Кроме того, на видео запечатлена реакция на аварию машиниста и пассажиров трамвая, снятые камерами наблюдения в кабине и салоне.
"Пострадали пассажир такси и трамвай, стоимость ремонта которого оценивается в сумму больше 150 тысяч рублей. Виновный в аварии получит счет за причиненный ущерб", – говорится в сообщении в Telegram-канале столичного Дептранса.
Авария с участием такси и трамвая № 26 произошла в понедельник в районе 16:15 у дома 80. Сообщалось, что в результате ДТП пострадал пассажир такси, по некоторым данным – беременная женщина.
Из-за аварии временно задерживались трамваи № 3, 38, 39.
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