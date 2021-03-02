В "Активном гражданине" подвели итоги сразу нескольких районных голосований

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Несколько районных голосований в рамках проекта "Активный гражданин" подошли к концу. Москвичи выбрали место для празднования Масленицы, тематику для лекций в Отрадном и дали оценку украшения района Западное Дегунино к Новому Году. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Первым результатом голосований стал выбор места празднования Масленицы в Алексеевском районе. Большинство жителей проголосовало за сквер на Ракетном бульваре. Он набрал 69,08 процента голосов.

В районе Дорогомилово жители столицы выбрали, чем дополнить информацию на уличных стендах управы. Большая часть голосов ушла за вариант с информацией о социальной поддержке жителей.

Жители Отрадного приняли решение о тематике лекций в центре досуга "Юность". Наибольший интерес вызвала тема "Основы правовой грамотности". Чуть меньше людей заинтересовались темой "Здоровый образ жизни".

В районе Матушкино жители проголосовали за проведение онлайн-занятий по йоге. Их начали проводить в 2020 году в районных центрах досуга. Большинство высказалось о сохранении онлайн-занятий.

В Западном Дегунине местных жителей опросили на тему новогоднего оформления района к прошедшему Новому Году. 75,38 процента проголосовавших поставили украшениям наивысшую оценку.

С момента запуска проекта "Активный гражданин" москвичи приняли участие более чем в 4,8 тысячи голосований. на портале мэра и правительства Москвы отмечают, что решения, принятые большинством, реализуются.

Ранее в рамках проекта открылось новое голосование, которое позволит москвичам выбрать новые локации для проведения "Дня без турникетов" и решить, стоит ли ввести новые мероприятия для людей, которые находятся в поиске работы.