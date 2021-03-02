Новые темы открыли для жителей ТиНАО на портале "Наш город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новые темы появились на портале "Наш город" для жителей Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Всего на платформу внесли 30 новых тем. В частности, была расширена категория "Торговля и реклама" – теперь можно сообщить о завышенных ценах на жизненно необходимые препараты в аптеках или сообщить об отсутствии противовирусных лекарств.

Категорию "Городская территория" дополнили возможностью рассказать о сломанных или грязных указателях. Также разрешено уведомлять о мусоре на улицах.

Наибольшее число тем добавили в категорию "Государственные учреждения". Сюда относятся жалобы на работу освещения, повреждение асфальта, а также 18 тем о работе поликлиник.

Портал "Наш город" был создан в 2011 году для того, чтобы горожане могли сообщать о тех или иных проблемах с городской инфраструктурой для их оперативного устранения. Для заявления о нарушении требуется регистрация, после которой достаточно выбрать объект, подходящую тему и описать проблему.

В феврале на портале "Наш город" представили две новые темы в категории "Государственные учреждения". Теперь жители могут указать городским властям на повреждения территорий или зданий социально значимых объектов.

