На портале "Наш город" появились две новые темы

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На портале "Наш город" появились новые темы в категории "Государственные учреждения", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Изменения касаются учреждений здравоохранения, культуры, образования, спорта, труда и социальной защиты населения, а также поликлиник. Жители столицы могут пожаловаться на повреждения лестницы, ограждения или забора на территориях социально значимых учреждений.

Для того чтобы сообщить о проблемах, надо зарегистрироваться или авторизоваться через mos.ru на сайте gorod.mos.ru или в мобильном приложении "Наш город". Затем нужно выбрать одну из специальных тем: "Повреждение лестницы на территории учреждения" или "Повреждение ограждения/забора на территории учреждения".

Описывать проблему не обязательно, достаточно просто приложить фото. В течение восьми рабочих дней заявитель получит сообщение о том, что проблема устранена, или о конкретных датах ее решения.

Портал "Наш город" появился в 2011 году по инициативе Сергея Собянина. За все годы было выявлено и решено свыше 4,4 миллиона городских проблем. К порталу с начала его функционирования присоединились более 1,6 миллиона пользователей.

На сервисе действует многоуровневая система обработки жалоб. За обращениями на разные темы следят соответствующие органы исполнительной власти. Ежедневно на портал обращаются более 2,6 тысячи человек, при этом каждая вторая проблема обычно решается за один или два дня.

