Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Участники "Активного гражданина" теперь могут поддержать благотворительные фонды, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Перевести баллы можно уже 13 благотворительным организациям. Среди них – "Справедливая помощь доктора Лизы", "Подари солнечный свет", "Спешите делать добро!", "Со-единение", "Котодетки" и другие", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.
Руководитель государственного казенного учреждения "Новые технологии управления" Александр Пищелко отметил, что для перевода средств фонду достаточно оформить соответствующий заказ в магазине поощрений. На сайтах фондов размещаются отчеты о всех перечислениях без указания персональных данных участника проекта.
За прошлый год в рамках проекта "Активный гражданин" было проведено более 350 голосований. Жители города выбрали имя Александр для чат-бота московского метро, оценили реставрацию Северного речного вокзала и результаты городской программы "Чистое небо".
Проект "Активный гражданин" действует в Москве с 2014 года. Москвичи отвечают на различные вопросы, помогая городу развиваться. То, за что голосуют пользователи, потом реализуется. За участие в голосованиях пользователям начисляют баллы, которые можно обменять на сувениры, городские услуги и билеты на мероприятия.
"Это наш город": проект "Активный гражданин" подвел итоги уходящего года
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