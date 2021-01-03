Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участники "Активного гражданина" теперь могут поддержать благотворительные фонды, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Перевести баллы можно уже 13 благотворительным организациям. Среди них – "Справедливая помощь доктора Лизы", "Подари солнечный свет", "Спешите делать добро!", "Со-единение", "Котодетки" и другие", – рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Руководитель государственного казенного учреждения "Новые технологии управления" Александр Пищелко отметил, что для перевода средств фонду достаточно оформить соответствующий заказ в магазине поощрений. На сайтах фондов размещаются отчеты о всех перечислениях без указания персональных данных участника проекта.

За прошлый год в рамках проекта "Активный гражданин" было проведено более 350 голосований. Жители города выбрали имя Александр для чат-бота московского метро, оценили реставрацию Северного речного вокзала и результаты городской программы "Чистое небо".

Проект "Активный гражданин" действует в Москве с 2014 года. Москвичи отвечают на различные вопросы, помогая городу развиваться. То, за что голосуют пользователи, потом реализуется. За участие в голосованиях пользователям начисляют баллы, которые можно обменять на сувениры, городские услуги и билеты на мероприятия.

