В "Активном гражданине" выбрали лучшие объекты строительства и реставрации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Участники проекта "Активный гражданин" проголосовали за лучшие проекты строительства и реставрации, реализованные за последние три года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"В голосовании были представлены здания и станции метро, стадионы, дороги, театры, построенные и отреставрированные в столице за последние три года и ставшие победителями конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства", – рассказал глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Все проекты разделили по пяти номинациям: "Объекты метрополитена и ж/д транспорта", "Спортивные сооружения", "Дорожная инфраструктура", "Объекты культуры" и "Объекты реставрации".

В первой из категорий пользователи высоко оценили участок Сокольнической линии метро от станции "Саларьево" до "Коммунарки" – он набрал 30,57% голосов. По 25,58% и 18,88% получили станция "Беломорская" и участок от "Парка Победы" до станции "Раменки" соответственно.

Лучшим реализованным проектом среди спортивных сооружений участники опроса выбрали Большую спортивную арену спорткомплекса "Лужники", за которою проголосовали 27,71% пользователей. Почти так же часто респонденты выбирали Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой и Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина – 27,20% и 26,88% соответственно.

Лидер номинации "Дорожная инфраструктура" – участок Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе. На втором месте – Новый Карамышевский мост в составе Северо-Западной хорды (16,52%), который позволил в 2,5 раза уменьшить заторы в этом месте. Замыкает призовую тройку Северная рокада с 16,47% голосов.

Первое место в категории "Объекты реставрации" пользователи "Активного гражданина" отдали павильону "Космос" на ВДНХ. Ему вернули исторический вид, восстановили элементы декора и модернизировали. В номинации "Объекты культуры" лидирует природно-ландшафтный парк "Зарядье" с 42,29% голосов пользователей.

Проект "Активный гражданин" ранее подвел итоги уходящего года. Сообщалось, что за 2020-й на платформе провели более 350 голосований.

