В "Активном гражданине" выбрали лучшие объекты строительства и реставрации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Участники проекта "Активный гражданин" проголосовали за лучшие проекты строительства и реставрации, реализованные за последние три года. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"В голосовании были представлены здания и станции метро, стадионы, дороги, театры, построенные и отреставрированные в столице за последние три года и ставшие победителями конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства", – рассказал глава департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
Все проекты разделили по пяти номинациям: "Объекты метрополитена и ж/д транспорта", "Спортивные сооружения", "Дорожная инфраструктура", "Объекты культуры" и "Объекты реставрации".
В первой из категорий пользователи высоко оценили участок Сокольнической линии метро от станции "Саларьево" до "Коммунарки" – он набрал 30,57% голосов. По 25,58% и 18,88% получили станция "Беломорская" и участок от "Парка Победы" до станции "Раменки" соответственно.
Лучшим реализованным проектом среди спортивных сооружений участники опроса выбрали Большую спортивную арену спорткомплекса "Лужники", за которою проголосовали 27,71% пользователей. Почти так же часто респонденты выбирали Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой и Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина – 27,20% и 26,88% соответственно.
Лидер номинации "Дорожная инфраструктура" – участок Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе. На втором месте – Новый Карамышевский мост в составе Северо-Западной хорды (16,52%), который позволил в 2,5 раза уменьшить заторы в этом месте. Замыкает призовую тройку Северная рокада с 16,47% голосов.
Первое место в категории "Объекты реставрации" пользователи "Активного гражданина" отдали павильону "Космос" на ВДНХ. Ему вернули исторический вид, восстановили элементы декора и модернизировали. В номинации "Объекты культуры" лидирует природно-ландшафтный парк "Зарядье" с 42,29% голосов пользователей.
Проект "Активный гражданин" ранее подвел итоги уходящего года. Сообщалось, что за 2020-й на платформе провели более 350 голосований.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: