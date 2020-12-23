Проект "Активный гражданин" подвел итоги уходящего года

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Более 350 голосований провели в рамках проекта "Активный гражданин" с начала года, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Большинство из них посвящено темам благоустройства, транспортной инфраструктуры и сохранению культурного наследия.
"Для проекта год выдался насыщенным и интересным, нас стало почти на два миллиона больше. Мы провели 358 голосований: 207 общегородских и 151 районное", – заявил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.
Он напомнил, что в этом году жители города выбрали имя Александр для чат-бота московского метро, оценили реставрацию Северного речного вокзала и результаты городской программы "Чистое небо". Пищелко поблагодарил активных граждан за вовлеченность и неравнодушное отношение к жизни города.
В этом году значительно расширили функционал проекта и выяснили у москвичей, как сделать его лучше. За шесть лет в проекте провели более 4,8 тысячи голосований и собрали свыше 150 миллионов мнений горожан.
Глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, в свою очередь, заметил, что новые технологии позволяют москвичам не просто давать городу обратную связь, а влиять на управленческие решения и становиться непосредственными участниками развития столицы.
"Активный гражданин" – уже давно не просто площадка для онлайн-голосований. Возможности проекта системно расширяются, отвечая на запросы и потребности пользователей, и сейчас его можно назвать полноценной системой для коммуникации жителей и города, в которой вырабатываются новые формы для взаимодействия и обсуждения идей", – заявил Лысенко.
Он добавил, что за этот год было реализовано сразу несколько важных возможностей. Глава ведомства пообещал, что работа по развитию платформы будет продолжаться и дальше с учетом анализа мнений горожан.
В рамках экологической акции "Елочный круговорот" проект "Активный гражданин" запустил новое голосование. В нем москвичам предлагается выбрать самые удобные адреса для пунктов приема новогодних елок.
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова, в прошлом году в рамках акции удалось собрать около 52 тысяч елок.
Перед сдачей елки необходимо снять с нее все украшения. Собранные деревья будут переработаны в щепу. Потом ее будут использовать в вольерах для животных и при благоустройстве улиц.
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