Москвичи решат, какие растения высадить у них во дворах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

"Активный гражданин" проведет голосование в рамках второго этапа программы "Миллион деревьев". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Во втором туре жители столицы смогут выбрать виды кустарников и деревьев, которые высадят в их дворах уже весной. Участниками опроса станут жители более полутора тысяч дворов, расположенных во всех округах Москвы, кроме ТиНАО.

Горожане смогут выбрать барбарис, дерену, калину, кизильник, лапчатку, шиповник, пузыреплодник, сирень, снежноягодник, спирею и чубушник. Также жителям Москвы предложат выбор среди таких деревьев, как береза, дуб, ель, ива, клен, липа, лиственница, рябина, туя, черемуха, яблоня и ясень.

Дворы, где будут высажены растения, были определены в первом этапе голосования. В нем приняли участие более 218 тысяч человек.

Ранее на территории ВДНХ специалисты высадили около 763 тысяч луковичных растений. Весной посетители смогут увидеть разнообразные композиции из нарциссов, тюльпанов, крокусов, гиацинтов и других цветов.