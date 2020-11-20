Тысячи цветов высадили на ВДНХ к весне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На территории ВДНХ с октября по ноябрь специалисты высадили около 763 тысяч луковичных растений. Весной посетители смогут увидеть разнообразные композиции из нарциссов, тюльпанов, крокусов, гиацинтов и других цветов. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, все высаженные растения относятся к луковичным и клубнелуковичным, их посадка осуществляется до первого снега.

Более полумиллиона высаженных цветов – тюльпаны. На выставке представлены 50 авторских и селекционных сортов, которые можно увидеть на Центральной аллее, около арки главного входа, павильона "Рабочий и колхозница", "Москвариума", Дома культуры, Дворца бракосочетания, в Тимирязевском и Рязанском скверах, а также других частях ВДНХ.

Кроме того, москвичи и гости города смогут увидеть предстоящей весной тюльпаны в составе композиции "Большая картина полей". Специалисты составили из цветов репродукцию картины Василия Кандинского "Малые миры І".

Всего весной на ВДНХ можно будет увидеть свыше миллиона цветов, среди которых многолетники, дикоросы и луковичные культуры.

Ранее сообщалось, что за лето 2020 года на ВДНХ распустились более 1,3 миллиона цветов. Этот показатель превысил прошлогодний на треть. Всего в 2020 году на главной выставке страны высадили 808 500 растений, 90 процентов из которых – цветы. Возле павильонов "Оптика" и "Цветоводство и озеленение" были разбиты новые цветники. В Нальчикском сквере к 60 уже растущим там видам цветов, кустарников и деревьев добавили еще более 3 600 кустов лаванды. А в Сибирском сквере высадили порядка 11 тысяч многолетних цветов, кустарников можжевельника, боярышника и черемухи Маака, а также кустов декоративных роз, клены и яблони.