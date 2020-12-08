Москвичи выберут лучшие проекты в области строительства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На портале "Активный гражданин" стартовало голосование за лучший отреставрированный объект в столице в этом году. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что голосование будет проходить в пяти номинациях: "Объекты реставрации", "Дорожная инфраструктура", "Спортивные сооружения", "Объекты метрополитена и железнодорожного транспорта", "Объекты культуры".

На звание лучшего проекта в номинации "Спортивные сооружения" претендуют Большая спортивная арена "Лужников", "ВТБ Арена", ФОК La Salute, Дворец художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, многофункциональный плавательный центр олимпийского комплекса "Лужники".

В номинации "Объекты реставрации" представлены историческое здание Малого театра, павильон "Космос" на ВДНХ, павильон "Грот" музея-усадьбы "Кусково", дворец боярина Троекурова, особняк А. И. Кекушевой, усадьба Е. В. Татищева, ансамбль паровозного депо станции Подмосковная Московско-Виндавской железной дороги, жилой ансамбль "Театральный дом" и ансамбль Миусского трамвайного депо.

В категории "Дорожная инфраструктура" представлены победители конкурса в номинации "Лучший реализованный проект строительства объектов улично-дорожной сети" за последние три года. Это проект реконструкции ж/д переезда на 18-м километре Киевского направления МЖД, участок СВХ, новый Карамышевский мост в составе СЗХ, реконструкция Щелковского шоссе от МКАД до Садового кольца, "Северная рокада", многоуровневые транспортные развязки на пересечении МКАД с Бесединским шоссе.

В номинации "Объекты метрополитена и железнодорожного транспорта" горожане могут проголосовать за участки Калининско-Солнцевской линии метро, станцию "Беломорская", а также участок Сокольнической линии.

В направлении "Объекты культуры" предстоит выбрать победителя из следующих претендентов: Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, "Техноград" на ВДНХ, объекты "Мосфильма", парк "Зарядье", концертный зал "Зарядье", городская площадь ММДЦ "Москва-Сити".

В сентябре 2020 года Дворец гимнастики Ирины Винер-Усмановой был признан лучшим среди объектов культуры и спорта на международном конкурсе MIPIM Awards. Кроме этого приза, Дворец получал ранее главный приз конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства".

Спорткомплекс "Лужники" был отмечен на SportEngineering AWARDS в 2017 году. Еще одним знаковым местом Москвы является парк "Зарядье", который в прошлом году получил Гран-при – специальный приз жюри премии MIPIM Awards.

Здание Сколковского института науки и технологий (Сколтех) стало лучшим на ежегодной архитектурной премии Prix Versaille в номинации "Лучший университетский кампус".

Первая цифровая гимназия № 2075 в Москве также занимала первое место в номинации "Концепция образовательного учреждения в переосмыслении будущего" на конкурсе RTFA 2017 Awards, а также становилась обладательницей диплома Build School Project.