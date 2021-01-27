Более 20 станций метро построят в ТиНАО к 2035 году

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На территории ТиНАО в столице к 2035 году планируется построить более 72 километров линий и 20 станций метро.

Глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин напомнил, что в округе уже запущены восемь станций метро.

"В настоящее время строятся еще семь станций, возводится Троицкая линия и участок Калининско-Солнцевской до аэропорта Внуково", – сказал он.

По его словам, в ТиНАО также планируется построить четыре электродепо для обслуживания поездов метро, передает "Интерфакс".

Ранее стало известно, что доля москвичей среди покупателей жилья в ТиНАО увеличилась с 2012 года до 63 процентов.