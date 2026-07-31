В Татарстане отразили атаку БПЛА на логистический центр

Фото: depositphotos/Afotoeu

Попытку атаки беспилотника на логистический центр удалось предотвратить в Зеленодольском районе Татарстана. Об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев на своей странице во "ВКонтакте".

По словам Афанасьева, в результате падения обломков разрушений объектов инфраструктуры и жилого сектора не зафиксировано.

Как подчеркнул глава района, при ЧП никто не пострадал. Ситуация находится под контролем.

Ранее в результате ночной атаки БПЛА начался пожар на логистическом объекте Wildberries в Волгограде. Предварительно, никто не пострадал. Логистические цепочки были перестроены, а прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

На фоне продолжающихся атак на логистические комплексы вице-премьер России Александр Новак поручил проработать меры поддержки представителей малого и среднего бизнеса. Их товары были повреждены или уничтожены.