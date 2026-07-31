31 июля, 08:39Происшествия
В Татарстане отразили атаку БПЛА на логистический центр
Фото: depositphotos/Afotoeu
Попытку атаки беспилотника на логистический центр удалось предотвратить в Зеленодольском районе Татарстана. Об этом сообщил глава района Михаил Афанасьев на своей странице во "ВКонтакте".
По словам Афанасьева, в результате падения обломков разрушений объектов инфраструктуры и жилого сектора не зафиксировано.
Как подчеркнул глава района, при ЧП никто не пострадал. Ситуация находится под контролем.
Ранее в результате ночной атаки БПЛА начался пожар на логистическом объекте Wildberries в Волгограде. Предварительно, никто не пострадал. Логистические цепочки были перестроены, а прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.
На фоне продолжающихся атак на логистические комплексы вице-премьер России Александр Новак поручил проработать меры поддержки представителей малого и среднего бизнеса. Их товары были повреждены или уничтожены.