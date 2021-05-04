Турецкий отель закрылся из-за отмечавших Пасху украинцев

14:50
Фото: depositphotos/slava296
В Турции закрылся отель, после того как в нем решили отметить Пасху украинцы. Об этом рассказала "Газета.ру".
По данным газеты, отель организовал для украинцев вечеринку по случаю праздника. При этом на мероприятии не соблюдались социальная дистанция и другие правила, призванные ограничить распространение инфекции.
Как уточнил губернатор Антальи Эрсин Языджи, власти узнали о праздновании через соцсети. Сразу после этого отели проверили, инцидент подтвердился, и в итоге гостиницу лишили сертификата "Безопасного туризма", который позволял принимать туристов во время пандемии.
С 29 апреля до 17 мая в Турции введен жесткий локдаун. Закрыты практически все учреждения, продуктовым магазинам разрешено работать с 10:00 до 17:00 часов, а кафе и рестораны – только на вынос и доставку, а на всей территории страны запрещено проведение массовых мероприятий.
В Турции вступило в силу распоряжение о локдауне
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