Турецкий отель закрылся из-за отмечавших Пасху украинцев

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В Турции закрылся отель, после того как в нем решили отметить Пасху украинцы. Об этом рассказала "Газета.ру".

По данным газеты, отель организовал для украинцев вечеринку по случаю праздника. При этом на мероприятии не соблюдались социальная дистанция и другие правила, призванные ограничить распространение инфекции.

Как уточнил губернатор Антальи Эрсин Языджи, власти узнали о праздновании через соцсети. Сразу после этого отели проверили, инцидент подтвердился, и в итоге гостиницу лишили сертификата "Безопасного туризма", который позволял принимать туристов во время пандемии.

С 29 апреля до 17 мая в Турции введен жесткий локдаун. Закрыты практически все учреждения, продуктовым магазинам разрешено работать с 10:00 до 17:00 часов, а кафе и рестораны – только на вынос и доставку, а на всей территории страны запрещено проведение массовых мероприятий.

