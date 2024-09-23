Адвокат Добровинский назвал большой честью попытки Алсу его засудить

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Угрозы певицы Алсу привлечь к суду адвоката ее бывшего мужа бизнесмена Яна Абрамова Александра Добровинского за распространение ложной информации лишь продемонстрировали, что она плохо разбирается в юридических вопросах. Об этом рассказал юрист в беседе с телеканалом "360".

"Если госпожа Абрамова захочет подать на меня в суд, это будет большая честь для меня. Я с радостью это приму", – отметил Добровинский.

При этом адвокат уточнил, что обвинить в клевете можно лишь в том случае, когда речь идет об уголовных преступлениях, то есть когда "человек обвинил другого человека в действии, которое подпадает под уголовную статью".

Кроме того, Добровинский анонсировал скорые "новости" из Великобритании, которые касаются певицы и ее развода с Абрамовым.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Алсу решила отсудить у бывшего мужа деньги за пентхаус в Лондоне, который давно продали. По данным телеграм-каналов, певица подала иск с требованием о разделе имущества общей суммой на 10 миллиардов рублей. Между тем в своем Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) Алсу заявила, что вместе с адвокатами будет привлекать Добровинского к ответственности за распространение ложной информации.

Иск Алсу о расторжении брака с Абрамовым был зарегистрирован 24 мая 2024 года. Суд в рамках рассмотрения дела о разводе дал бывшим супругам два месяца для примирения.

Вскоре артистка направила в суд иск о разделе совместно нажитого имущества, однако бывшие супруги не смогли решить этот вопрос из-за новых условий со стороны певицы.

В конце августа Алсу и Абрамов официально развелись. По словам певицы, развод стал для нее трудным шагом.