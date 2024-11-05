Продюсер Дворцов: у Константина Меладзе появилась новая спутница

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У продюсера Константина Меладзе после расставания с певицей Верой Брежневой появилась новая спутница. Об этом Life.ru заявил концертный директор, продюсер Сергей Дворцов.

Не так давно Меладзе выпустил песню со своим братом Валерием после длительного творческого перерыва. Многие пользователи в интернете заподозрили, что это связано с появлением новой возлюбленной в жизни композитора. Другие же предположили, что новая композиция является неким посланием для Брежневой.

"На самом деле, говоря по поводу новой музы Меладзе, она, безусловно, у него есть, потому что такие люди, как композиторы, творческие люди, не могут быть долго одни. Поэтому новая спутница у него в любом случае присутствует, даже говорят такое, соответственно, в кулуарах наших", – рассказал Дворцов.

По словам собеседника издания, новая спутница Меладзе моложе него, но уже не студентка. Продюсер выразил уверенность в том, что возлюбленной музыканта стала начинающая исполнительница, которая внешне и чертами характера похожа на Брежневу.

В то же время Дворцов считает, что новая песня может быть посланием для Брежневой. Он убежден, что композитор до сих пор ее любит и хочет вернуть, однако певица, с его слов, отношения возобновлять не собирается. Сейчас она увлечена творчеством и своей личной жизнью, подытожил концертный директор.

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