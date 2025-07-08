Актер Мерзликин развелся с женой в День семьи, любви и верности

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Судебный участок мирового судьи в Москве расторг брак российского актера Андрея Мерзликина и его жены Анны. Об этом РИА Новости рассказали в инстанции.

Развод пары пришелся на вторник, 8 июля, когда в России отмечается День семьи, любви и верности.

О том, что Мерзликин подал заявление на развод после почти 20 лет брака, стало известно в июне. Пара воспитывает четырех детей – двух дочерей и двух сыновей.

При этом за несколько дней до появления информации о разводе с женой актер опубликовал в соцсетях фото с девушкой по имени Полина, которая является его тренером по скалолазанию. В связи с этим в Сети стали распространяться слухи о том, что именно с ней 52-летний Мерзликин начал новые отношения.

Однако сам артист назвал публикации СМИ о том, что причиной его развода с женой стал роман с молодой девушкой, фейком.

Актер известен по роли Димона в фильме "Бумер". Также он снимался в таких проектах, как "Брестская крепость", "И снова здравствуйте", "Триггер", "Мосгаз" и "Территория".