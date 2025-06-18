Певец Дмитрий Маликов рассказал, как ударил свою жену

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Певец Дмитрий Маликов рассказал, как однажды поднял руку на свою жену Елену.

В 2008 году пара оказалась на грани развода. По словам Маликова, брак удалось сохранить благодаря мудрости его жены, поскольку она умеет держать баланс и ситуацию под контролем.

"Она сильная личность, но не передавливает, потому что мужика важно не передавить", – отметил артист в интервью "Радио 1".

Маликов также прокомментировал заявление Елены, что в прошлом он поднял на нее руку. Певец поделился, что ему тогда было 40 лет и он вернулся пьяным после празднования дня рождения. Дома его встретила супруга, которой Маликов дал пощечину. Однако на следующий день в семье наступил долгий этап примирения и, как заявил артист, никаких экстремальных моментов не было.

Дмитрий и Елена Маликовы вместе с 1992 года. У пары двое детей – дочь Стефания и сын Марк, который появился на свет с помощью суррогатной матери в 2018 году.

Ранее в Госдуме выступили с предложением возбуждать уголовные дела о домашнем насилии без заявления. Депутаты считают, что пострадавшие в таких ситуациях обычно находятся в эмоциональной или бытовой зависимости, поэтому могут забрать заявление и снова остаться без защиты.