Уголовные дела о домашнем насилии предложили возбуждать без заявления. С такой идеей выступили в Госдуме.

Депутаты считают, что пострадавшие в таких ситуациях, как правило, находятся в финансовой, эмоциональной или бытовой зависимости от нападавшего. Поэтому они могут забрать заявление и снова остаться без защиты. Дела предлагается возбуждать, если здоровью жертвы был нанесен легкий вред.

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