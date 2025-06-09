09 июня, 07:30Политика
Уголовные дела о домашнем насилии предложили возбуждать без заявления
Уголовные дела о домашнем насилии предложили возбуждать без заявления. С такой идеей выступили в Госдуме.
Депутаты считают, что пострадавшие в таких ситуациях, как правило, находятся в финансовой, эмоциональной или бытовой зависимости от нападавшего. Поэтому они могут забрать заявление и снова остаться без защиты. Дела предлагается возбуждать, если здоровью жертвы был нанесен легкий вред.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.