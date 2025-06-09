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09 июня, 07:30

Политика

Уголовные дела о домашнем насилии предложили возбуждать без заявления

Уголовные дела о домашнем насилии предложили возбуждать без заявления

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Уголовные дела о домашнем насилии предложили возбуждать без заявления. С такой идеей выступили в Госдуме.

Депутаты считают, что пострадавшие в таких ситуациях, как правило, находятся в финансовой, эмоциональной или бытовой зависимости от нападавшего. Поэтому они могут забрать заявление и снова остаться без защиты. Дела предлагается возбуждать, если здоровью жертвы был нанесен легкий вред.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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