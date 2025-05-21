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21 мая, 21:35

Происшествия

"Московский патруль": продюсер Васильев осужден на 3 года за побои

"Московский патруль": продюсер Васильев осужден на 3 года за побои

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Суд в Башкирии осудил столичного продюсера Сергея Васильева на три года и предписал выплатить штраф в 200 тысяч рублей. Он проходил по статьям о незаконном проникновении в жилище, побоях и угрозах убийством.

Васильев много лет преследовал, избивал свою бывшую жену, так как не мог смириться с расставанием. Однако доказать вину за сталкерство в суде так и не смогли, поскольку в РФ нет соответствующей статьи.

Подробнее – в программе "Московский патруль".

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судыпроисшествиявидеоАлександр Астахов

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