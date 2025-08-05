Психолог Никулин: замена имен на нежные прозвища в паре говорит о страхе близости

В Сети начали активно обсуждать "синдром no name" – явление в паре, при котором партнеры не называют друг друга по именам, заменяя их прозвищами. С чем это связано и может ли такое поведение негативно сказываться на гармонии в отношениях, расскажет Москва 24.

"После "малышки" имя звучит как-то грубо"

В соцсетях завирусились обсуждения синдрома в отношениях, которому дали название no name: в этом случае партнеры не называют друг друга по именам, используя ласковые прозвища. По словам пользователей, у этого могут быть различные причины.

"Любые милые клички, но только не имя. В целом это может быть просто привычкой – сразу так начали друг друга называть, вот и прижилось. Или в семье никто друг к другу по имени не обращался, вот и сейчас так", – объяснила автор публикации.





автор поста Есть и более негативные причины, к примеру боязнь близости. Потому что имя – это слишком лично и прямо. Ведь сказать: "Я люблю тебя, Коля", – это куда сильнее, чем просто "люблю тебя, котик".

Пользователи рассказали о своем опыте. К примеру, некоторые девушки удивились, что в прозвищах может быть какой-то подтекст.

"Я не люблю, когда он зовет меня по имени, такое ощущение, что я натворила что-то. После "малышки, зайки, принцессы, кошечки" это звучит как-то грубо"; "я с самого начала отношений начала называть его "китей", и по имени его звать мне теперь как-то неудобно", – рассказали пользовательницы.

Однако другие комментаторы уверены, что прозвищам не место в отношениях, и отдают предпочтение обращениям по именам.

"Благодаря нынешнему партнеру я полюбила свое имя! Раньше оно мне настолько не нравилось, что я думала его поменять, со временем стала нейтрально относиться. Но вот уже два с половиной года мой мужчина с такой нежностью, с такой любовью и радостью обращается ко мне, что невозможно устоять"; "Не могу почему-то называть партнера ласково, только по имени. Максимум интонация меняется", – отметили другие комментаторы.



пользовательница соцсети Меня парень называет 100 разными милыми прозвищами, а он у меня просто по имени.

При этом многие признались, что у них обращение по имени вызывает дискомфорт, поскольку возникает ощущение, что партнер зол или обижен.

Что кроется за "заей"

Наличие прозвищ в отношениях может говорить как о желании партнеров заботиться друг о друге, так и о страхе сближения с кем-либо. Таким мнением с Москвой 24 поделился психолог Константин Никулин.

"Любовь – это чувство, тесно связанное с детско-родительскими отношениями. У людей на подкорке записано, что, когда мы любим, мы как бы хотим быть в родительской фигуре по отношению к другому. Я знаю мужчин ростом 195 сантиметров, которых их девушки, которые порядком ниже, называют "малыш". Это связано с опытом проявления любви в детстве", – сказал он.

Эксперт добавил, что с такой проблемой пары редко обращаются к психологам.

"Скорее по ходу выяснения других проблем в отношениях становится понятно, что на самом деле кого-то из пары это не устраивает. Но это большая редкость", – отметил психолог.

При этом Никулин подчеркнул, что отказ от имен в отношениях действительно может сигнализировать о нежелании близости.



Константин Никулин психолог Имя – это самое персонально звучащее слово для каждого человека. Часто у людей, которые активно используют в своей жизни прозвища, может быть своего рода псевдоблизость. То есть вроде бы очень нежно, ласково обращаются друг к другу, и это создает иллюзию душевности, а на самом деле такой искренней близости, где оба могут свободно говорить о своих чувствах, проблемах, пожеланиях, обращаясь к партнеру по имени, выслушивая его, может и не быть.

По его словам, иногда люди, маскируя страх близости, даже затрудняются полностью произнести прозвища, сокращая их до форм "зай" и "коть". При этом под пеленой умиления могут скрываться и другие проблемы.

"Иногда за словами "зайка", "котик", "медвежонок" может стоять все что угодно. Хотя это и редкие случаи, но бывает, когда за этим прячутся даже измены: человеку так проще не перепутать имена", – объяснил эксперт.

Однако чаще всего причинами проявления прозвищ в отношениях становятся все-таки отголоски детства и никаких поводов для беспокойств нет, заключил Никулин.