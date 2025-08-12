Москва вошла в тройку мировых лидеров по росту производительности труда. Такие итоги исследования привели специалисты Финансового университета при правительстве РФ.

По словам профессора Александра Сафонова, в предыдущие годы (с 2019-го по 2023-й) темпы прироста производительности труда в Москве составили 4,1%. Столицу опередили Пекин и Шанхай.

В Нью-Йорке, Берлине, Милане, Брюсселе и Сиднее рост не превысил 1%. Лондон, Париж, Токио и другие мегаполисы и вовсе столкнулись с отрицательной динамикой.

Всего проанализировали данные 21 города стран G20. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.