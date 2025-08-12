Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 18:15

Экономика

Москва вошла в тройку мировых лидеров по росту производительности труда

Москва вошла в тройку мировых лидеров по росту производительности труда

Количество наличных денег у россиян выросло на 200 млрд рублей

Эксперт рассказал, с какого возраста нужно приучать детей к инвестициям

Эксперт рассказал о ситуации на фондовом рынке перед встречей Путина и Трампа

Эксперт рассказал об изменениях на фондовом рынке после объявления встречи Путина и Трампа

Онлайн-кинотеатры России заработали 78,2 млрд руб за первое полугодие 2025 года

ЦБ РФ назвал самые выгодные вложения за год

Эксперт рассказал о невозможности заморозки банковских вкладов россиян

Российские рынки выросли из-за новостей о встрече Путина и Трампа

Эксперт рассказал о ситуации на фондовом и валютном рынках в конце недели

Москва вошла в тройку мировых лидеров по росту производительности труда. Такие итоги исследования привели специалисты Финансового университета при правительстве РФ.

По словам профессора Александра Сафонова, в предыдущие годы (с 2019-го по 2023-й) темпы прироста производительности труда в Москве составили 4,1%. Столицу опередили Пекин и Шанхай.

В Нью-Йорке, Берлине, Милане, Брюсселе и Сиднее рост не превысил 1%. Лондон, Париж, Токио и другие мегаполисы и вовсе столкнулись с отрицательной динамикой.

Всего проанализировали данные 21 города стран G20. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикагородвидеоЕкатерина Фоменко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика