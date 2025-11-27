Захарова шуткой оценила идею Латвии разобрать железную дорогу в Россию

Фото: ТАСС/Zuma/Lev Radin

Официальный представитель МИД Мария Захарова шуткой прокомментировала идею Латвии разобрать железнодорожные пути в Россию, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Видимо, шпалы нужны им для топки", – отметила дипломат.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс ранее выступил с идеей полного разбора железнодорожных путей. По его словам, это является одним из возможных шагов для усиления безопасности страны на фоне "напряженной" ситуации на границе.

Ожидается, что латвийское правительство обсудит данный вопрос с военными и представит свои выводы до конца этого года.

Помимо этого, страна хочет согласовать свою позицию по разбору путей с Литвой и Эстонией. При этом отмечалось, что власти должны учитывать масштаб и экономические последствия таких работ.