Латвия может разобрать железную дорогу на границе с Россией

Фото: 123RF.com/piskovaphoto

Власти Латвии рассматривают возможность полного разбора железнодорожных путей, ведущих в Россию. Об этом пишет издание LSM+ со ссылкой на президента страны Эдгарса Ринкевичса.

Правительство Латвии обсудит данный вопрос с военными и представит свои выводы до конца этого года. Помимо этого, страна хочет согласовать свою позицию по разбору путей с Литвой и Эстонией.

Как утверждает Ринкевичс, ситуация на границе остается довольно напряженной. Таким образом, разбор железной дороги является одним из возможных шагов для усиления безопасности страны. Вместе с тем власти должны учитывать сроки, масштаб и экономические последствия таких работ.

Ранее власти Латвии усложнили для россиян процедуру продления вида на жительство, обязав их сдавать экзамен по латышскому языку и проходить антироссийский опросник. По данным СМИ, под угрозой депортации оказался 841 гражданин России.

Россияне, которые не оформили статус жителя Евросоюза, могут быть депортированы из Латвии через 30 дней после вручения соответствующего решения. В Госдуме сообщили, что депортированные из Латвии граждане смогут вернуться в Россию. Всего страна готова принять 841 человека.