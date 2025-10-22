ТАСС: Эстония продлила запрет на полеты вдоль границ с Россией и Латвией

Фото: 123RF.com/dmitrimaruta

Власти Эстонии продлили на четыре недели запрет на полеты вдоль границ с Россией и Латвией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерской службе.

Уточняется, что запрет действует на полеты на высоте до 1 километра.

"Теперь запрет продлен до 19 ноября: всем воздушным судам, включая беспилотные, запрещено находиться в данных районах без специального разрешения полиции или пограничной службы", – отметил собеседник агентства.

Однако время действия запрета изменилось. По словам осведомленного источника, в период до 25 октября он действует с 07:00 до 20:00 по московскому времени, а с 26 октября по 19 ноября – с 08:00 до 21:00.

При этом ограничение не распространяется на полеты беспилотников органов полиции или пограничной службы на высоте чуть более 100 метров.

Ранее запрет на полеты вдоль границ с Россией и Латвией продлевали до 23 октября. Он действовал в вечерние и ночные часы.

В эстонском МИД 19 сентября заявили о нарушении воздушного пространства российскими самолетами. В связи с этим в министерство был вызван временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин.

Нарушение произошло над Финским заливом. Тогда три российских истребителя якобы вошли в воздушное пространство Эстонии и находились там 12 минут. Однако в Минобороны РФ опровергли эту информацию, заявив, что полет осуществлялся в соответствии с международными правилами.