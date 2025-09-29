ТАСС: власти Эстонии продлили запрет на полеты вдоль границ с РФ и Латвией

Фото: 123RF/fifg

Власти Эстонии продлили запрет на полеты вдоль границ с Россией и Латвией на высоте до 1 километра в вечерние и ночные часы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Запрет, введенный 19 сентября, будет действовать до 23 октября.

"Всем воздушным судам, включая беспилотные, запрещено летать в данном районе без специального разрешения полиции и пограничной службы", – сказал собеседник агентства.

По его словам, ограничение полетов будет действовать ежедневно с 17:00 (20:00 по московскому времени) до 04:00 (07:00 по московскому времени).

В эстонском МИД 19 сентября сообщили о нарушении воздушного пространства российскими самолетами. В связи с этим в министерство был вызван временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин.

Как утверждали в эстонском МИД, нарушение произошло над Финским заливом. Тогда три российских истребителя якобы вошли в воздушное пространство Эстонии и находились там 12 минут.

Минобороны России опровергло эту информацию, заявив, что полет осуществлялся в соответствии с международными правилами.