Астрономы зафиксировали гигантский выброс из черный дыры

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Группа австралийских и американских астрономов зафиксировала гигантский выброс в одной из ближайших к Земле сверхмассивных черных дыр. Об этом сообщает "Газета.ру".

Небесное тело располагается в центре галактики Центавр A, находящейся на расстоянии 12 миллионов световых лет от Солнца. Изображение выброса получили при помощи австралийского массива радиотелескопов Murchison Widefield Array (MWA).

По словам ведущего автора научной статьи Бенджамина Маккинли из Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR), новые снимки объединяют радионаблюдения с оптическими и рентгеновскими данными. Как следствие, ученые смогут изучить новые детали в окрестностях радиогалактики и физику сверхмассивных черных дыр.

Специалист отметил, что до этого техника, применяемая астрономами, не могла справиться с чрезмерной яркостью джетов, за счет которых в космос выносится часть поглощенного черной дырой материала.

Ранее Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН предупредила о предстоящих в конце декабря магнитных бурях на Земле. Наибольшие возмущения в атмосфере ожидаются 27 и 28 декабря.