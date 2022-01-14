Астропсихолог предупредила об опасностях в период ретроградного Меркурия

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Астропсихолог Инга Лозанчич рассказала Москве 24, что в этом году период ретроградности Меркурия совпал с аналогичной фазой Венеры. По ее словам, это наложит отпечаток на все виды взаимодействий между людьми.



Ретроградный Меркурий – явление, при котором создается оптическая иллюзия, что эта планета начала пятиться назад. Если наблюдать за ней с Земли, то будет казаться, что она движется в обратном направлении. В начале нового года период ретроградного Меркурия продлится с 14 января по 4 февраля . Всего в 2022 году такое явление можно будет наблюдать четырежды.



"Все это сопровождается энергией статичного Урана. Увязывая воедино три важнейших фактора, можно сделать вывод о том, что вторая половина января – достаточно сложный период для начала новых дел, проектов, приобретений и создания долгосрочных связей", – пояснила специалист.

Поэтому эксперт посоветовала в это время не начинать глобальных дел и не устраивать какие-то важные встречи.





Инга Лозанчич астропсихолог Казалось бы, новогодние каникулы закончились и можно начинать новые дела, но лучше подождать хотя бы до 5 февраля, когда Меркурий развернется на директное направление. До этого момента могут быть какие-то срывы и неожиданности, что-то может пойти не по плану.

Кроме того, Инга Лозанчич предостерегла, что в это время нужно особенно внимательно подходить к своему здоровью. Астропсихолог объяснила, что все три фактора – положение Урана, Меркурия и Венеры – способствуют повышению чувствительности и восприимчивости к различного рода неблагоприятным факторам. Поэтому стоит вдвойне позаботиться о своем состоянии здоровья, советует специалист.

Вместе с тем астропсихолог отметила, что период ретроградного Меркурия подходит для того, чтобы разобраться с делами из прошлого, в том числе отношениями.

"Периоды ретроградного Меркурия бывают несколько раз в год и длятся примерно три недели. Они как раз нам даны для завершения неоконченных дел из прошлого", – говорит Инга Лозанчич.





Инга Лозанчич астропсихолог Это также касается личных отношений: там, где не поставлены точки над i, там, где был неясный разрыв или пауза и есть потенциал. Все может перейти даже на новый уровень, если спокойно и вдумчиво подойти к ситуации.

Ранее сообщалось, что 16 января на Земле ожидается магнитная буря категории G1, для которой характерны слабые возмущения. Соответствующие данные опубликованы на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН. По прогнозам ученых, возмущения сохранятся вплоть до 17 января.