Астропсихолог предупредила об опасностях в период ретроградного Меркурия

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Астропсихолог Инга Лозанчич рассказала Москве 24, что в этом году период ретроградности Меркурия совпал с аналогичной фазой Венеры. По ее словам, это наложит отпечаток на все виды взаимодействий между людьми.
"Все это сопровождается энергией статичного Урана. Увязывая воедино три важнейших фактора, можно сделать вывод о том, что вторая половина января – достаточно сложный период для начала новых дел, проектов, приобретений и создания долгосрочных связей", – пояснила специалист.
Поэтому эксперт посоветовала в это время не начинать глобальных дел и не устраивать какие-то важные встречи.
Кроме того, Инга Лозанчич предостерегла, что в это время нужно особенно внимательно подходить к своему здоровью. Астропсихолог объяснила, что все три фактора – положение Урана, Меркурия и Венеры – способствуют повышению чувствительности и восприимчивости к различного рода неблагоприятным факторам. Поэтому стоит вдвойне позаботиться о своем состоянии здоровья, советует специалист.
Вместе с тем астропсихолог отметила, что период ретроградного Меркурия подходит для того, чтобы разобраться с делами из прошлого, в том числе отношениями.
"Периоды ретроградного Меркурия бывают несколько раз в год и длятся примерно три недели. Они как раз нам даны для завершения неоконченных дел из прошлого", – говорит Инга Лозанчич.
Ранее сообщалось, что 16 января на Земле ожидается магнитная буря категории G1, для которой характерны слабые возмущения. Соответствующие данные опубликованы на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института имени Лебедева РАН. По прогнозам ученых, возмущения сохранятся вплоть до 17 января.
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