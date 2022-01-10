Астрономы впервые зафиксировали гибель звезды

Фото: W. M. Keck Observatory/Adam Makarenko

Исследователи из космической обсерватории Кека и Pan-STARRS на Гавайях впервые в истории науки зафиксировали гибель звезды. Об этом сообщает News.ru.

Красный сверхгигант, отличавшийся ярким свечением, был обнаружен в 2020 году в галактике NGC 5731 в 120 миллионах световых лет от Земли. Вскоре после открытия небесное светило начало увеличиваться в размерах, что дало ученым сигнал о его скорой гибели и превращении в сверхновую.

Как показали наблюдения, гибель звезды представляет собой достаточно длительный процесс – ученые следили за ее угасанием в течение 130 дней. В итоге звезда вспыхнула и увеличилась до размеров, в 10 раз превышающих объем Солнца. Таким образом, если бы объект находился в Солнечной системе, то он поглотил бы орбиту Юпитера.

До этого уникального случая астрофизики имели лишь теоретическое представление о том, что происходит после взрыва звезды.

Ранее ученые впервые нашли планету, которая вращается вокруг двух звезд. Небесное тело под кодовым названием TIC 172900988b располагается в системе TIC 172900988. Полный оборот вокруг звезд планета совершает менее чем за год.